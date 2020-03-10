Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов

Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира. В том числе речь идет о снижении уровня насилия, а также освобождении заключенных.