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2020-03-10T23:31+0300
https://ria.ru/20200310/1568407952.html
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
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РИА Новости

Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов

23:31 10.03.2020
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 10 мар – РИА Новости. Совбез ООН единогласно принял резолюцию США, поддерживающую договоренности между Штатами и радикальным движением "Талибан", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
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Согласно проекту резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Совет Безопасности приветствует значимые шаги в направлении прекращения войны, начала внутриафганских переговоров, которые стали возможными благодаря Совместной декларации США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашению США и "Талибана".
Как отмечается в тексте, СБ ООН призывает правительство Афганистана и движение "Талибан" в знак доброй воли осуществлять дополнительные меры по укреплению доверия для создания условий, способствующих быстрому началу и успеху внутриафганских переговоров и установлению прочного мира. В том числе речь идет о снижении уровня насилия, а также освобождении заключенных.
Совет Безопасности призывает все государства оказывать всестороннюю поддержку успешным переговорам по всеобъемлющему и устойчивому мирному соглашению, которое положит конец войне, сказано в тексте.
Совбез выражает готовность с началом межафганских переговоров рассмотреть возможность пересмотра статуса физических лиц, групп, предприятий, юридических лиц, включенных в список, составленный согласно резолюции 1988 СБ ООН. В этот санкционный список входят физические, юридические лица, а также предприятия и группы, связанные с движением "Талибан".
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Совет Безопасности ООНАфганистанТалибанСШАВ мире
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