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В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса
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РИА Новости

В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса

23:29 10.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Американский штат Массачусетс объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил на пресс-конференции губернатор Чарли Бейкер.
"Сегодня я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Массачусетсе. Это даст нам больше гибкости в принятии мер реагирования на эту вспышку", - сообщил Бейкер.
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Ранее штаты Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Флорида, Орегон, Юта, Мэриленд, Кентукки уже объявили режим ЧС из-за коронавируса. Это делается в частности для того, чтобы иметь свободу действий в распределении финансирования на экстренные нужды.
По последним данным Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC), число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 600, а 25 человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
640100
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМассачусетсСШАВ мире
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