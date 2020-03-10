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Американские истребители сопроводили российский Ту-142 на Аляске
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РИА Новости

Американские истребители сопроводили российский Ту-142 на Аляске

23:12 10.03.2020 (обновлено: 00:01 11.03.2020)
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© Фото : Japan Ministry of DefenseПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© Фото : Japan Ministry of Defense
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
"Российский самолет вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов. Истребители NORAD сопровождали самолет Ту-142 на протяжении всего его пребывания в зоне опознавания ПВО. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве над морем Бофорта и приблизился к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (около 100 километров). Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", — говорится в сообщении командования в Twitter.
В свою очередь, в Минобороны рассказали, что самолеты выполняли плановый полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, на прошлой неделе командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.
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NORADТу-142АляскаСШАВ мире
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