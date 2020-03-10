Американские истребители сопроводили российский Ту-142 на Аляске

"Российский самолет вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов. Истребители NORAD сопровождали самолет Ту-142 на протяжении всего его пребывания в зоне опознавания ПВО. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве над морем Бофорта и приблизился к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (около 100 километров). Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады", — говорится в сообщении командования в Twitter.
NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 10, 2020
В свою очередь, в Минобороны рассказали, что самолеты выполняли плановый полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, на прошлой неделе командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.