Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Путин во вторник вечером провел в Кремле встречу с Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к нормандскому формату парламентариев России, Украины, Германии и Франции.
"Мне кажется, что парламентский потенциал, тем более что, если исходить из того, что в Украине Верховная рада должна принять законы, которые предусмотрены минскими соглашениями: и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в конституцию, - то помощь наших коллег из Госдумы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она была бы полезной, чтобы убедить наших депутатов в том, что минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу, тем самым приблизив мир в Украине", - сказал он.
Также Медведчук рассказал, что были предложения, в том числе на встрече с делегацией Госдумы, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение.