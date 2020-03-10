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Число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось до 61
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось до 61

22:54 10.03.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. В течение вторника в Чехии прибавился 21 случай заболевания коронавирусом, это самый большой показатель за те 10 дней, которые вирус наблюдается в республике, всего больных сейчас 61 человек, сообщил во вторник, выступая по государственному ТВ, глава минздрава Адам Войтех.
"Практически в каждом своем выступлении сегодня я вынужден приводить все большие цифры заболевших, не исключено, что до полуночи число больных еще возрастет. К счастью, у всех людей с COVID-19, находящихся у нас в больницах или на домашнем лечении, заболевание коронавирусом протекает спокойно, без серьезных осложнений. Большинство заболеваний связаны с Италией", - сказал министр.
Всего в республике было тестировано на присутствие COVID-19 1193 человека, добавил Войтех.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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8 февраля, 14:35
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЧехияВ мире
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