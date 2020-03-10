Спикер Рады назвал кандидатов на должность генпрокурора Украины

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что среди претендентов на должность генпрокурора страны есть юрист "Квартала 95", депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас и и.о. директора госбюро расследований Ирина Венедиктова.
Парламент Украины 5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку. Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначили замгенпрокурора, главного военного прокурора Виктора Чумака.
"Сергей Константинович (Ионушас - ред.) - это представитель партии "Слуга народа". Я его знаю хорошо, я его знаю больше года, мы фактически с первого дня работали в предвыборном штабе. Ирина Валентиновна (Венедиктова - ред.) также появилась еще до старта избирательной кампании. Это эффективные народные депутаты, я в первую очередь буду их оценивать именно так, а кого определит президент, кого он будет вносить, это его прерогатива", - сказал он во вторник в эфире телеканала "112 Украина".
Разумков добавил, что назначение нового генпрокурора может состояться на внеочередном заседании украинского парламента, как только президент Владимир Зеленский внесет его кандидатуру.