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У летавшего с Трампом конгрессмена не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У летавшего с Трампом конгрессмена не обнаружили коронавирус

22:44 10.03.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц, который в понедельник летал на "борту номер один" с президентом Дональдом Трампом и в тот же день ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом лицом, заявил, что его анализ дал отрицательный результат.
"Меня только что проинформировали, что мой лабораторный анализ на COVID-19 дал негативный результат. Из предосторожности я останусь на карантине по совету медиков до 2 часов дня в четверг", - написал Гэтц в Twitter. Он добавил, что чувствует себя хорошо и не испытывает каких-либо симптомов.
Гэтц — один из пяти конгрессменов, которые ушли на карантин на несколько дней после того, как выяснилось, что они контактировали с заболевшим коронавирусом на конференции в конце февраля.
Президент Трамп заявил журналистам во вторник, что он не собирается проходить анализ на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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