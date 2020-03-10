У летавшего с Трампом конгрессмена не обнаружили коронавирус

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц, который в понедельник летал на "борту номер один" с президентом Дональдом Трампом и в тот же день ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом лицом, заявил, что его анализ дал отрицательный результат.
Гэтц — один из пяти конгрессменов, которые ушли на карантин на несколько дней после того, как выяснилось, что они контактировали с заболевшим коронавирусом на конференции в конце февраля.
Президент Трамп заявил журналистам во вторник, что он не собирается проходить анализ на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
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