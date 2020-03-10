Слуцкий прокомментировал выступление Путина в Госдуме

"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года

"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года

По словам Слуцкого, принятые во вторник Госдумой поправки к Конституции направлены на защиту суверенитета, права российского народа определять свою судьбу, целостность государства, сохранение традиций и исторической памяти. И самое главное, подчеркнул Слуцкий, поправки были одобрены консенсусом при поддержке всех парламентских партий.