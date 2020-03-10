Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T23:07+0300
https://ria.ru/20200310/1568407247.html
Слуцкий прокомментировал выступление Путина в Госдуме
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568390180_0:0:3093:1741_1036x0_80_0_0_48ba5ccc1362f4203eefe58b2943d340.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал выступление Путина в Госдуме

22:41 10.03.2020 (обновлено: 23:07 10.03.2020)
1071
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в Госдуму разрубил гордиев узел возможных политических противоречий, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы допустима, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 18:34
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
По словам Слуцкого, принятые во вторник Госдумой поправки к Конституции направлены на защиту суверенитета, права российского народа определять свою судьбу, целостность государства, сохранение традиций и исторической памяти. И самое главное, подчеркнул Слуцкий, поправки были одобрены консенсусом при поддержке всех парламентских партий.
"Безусловно, в этом основную роль сыграл президент России. Именно приезд Владимира Путина на Охотный Ряд разрубил гордиев узел возможных политических противоречий", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 20:40Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
27100237
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЛеонид СлуцкийВалентина ТерешковаГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин поддержал идею об участии парламентариев в "нормандском формате"
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Полиция США
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Президент РФ Владимир Путин
Путин проводит в Кремле встречу с Медведчуком и Володиным
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция отвела часть тяжелого вооружения из идлибской зоны деэскалации
Президент США Дональд Трамп
Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос
Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию
Дмитрий Разумков
Спикер Рады назвал кандидатов на должность генпрокурора Украины
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на Третьей международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе. 14 марта 2019
Австрийский эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния