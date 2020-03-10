Слуцкий прокомментировал выступление Путина в Госдуме

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в Госдуму разрубил гордиев узел возможных политических противоречий, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы допустима, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
По словам Слуцкого, принятые во вторник Госдумой поправки к Конституции направлены на защиту суверенитета, права российского народа определять свою судьбу, целостность государства, сохранение традиций и исторической памяти. И самое главное, подчеркнул Слуцкий, поправки были одобрены консенсусом при поддержке всех парламентских партий.
"Безусловно, в этом основную роль сыграл президент России. Именно приезд Владимира Путина на Охотный Ряд разрубил гордиев узел возможных политических противоречий", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.