Путин поддержал идею об участии парламентариев в "нормандском формате"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что администрация украинского лидера поддержит идею подключения к "нормандскому формату" парламентариев.
Путин во вторник вечером провел в Кремле встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции.
Он напомнил, что некоторое время назад уже обсуждали эту тему с Медведчуком.
"Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины", - заявил Путин.
"Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу пожелать вам, - успехов", - заключил президент.
При этом он добавил, что "мы со своей стороны всегда готовы включиться".