Путин поддержал идею об участии парламентариев в "нормандском формате"

"Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины", - заявил Путин.