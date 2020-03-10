Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская военная полиция за прошедшие сутки вывела четыре турецкие колонны к наблюдательным постам ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
"За прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод четырех турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов вооруженных сил Турции, расположенных в Идлибской зоне деэскалации", - заявил Журавлёв.
Он добавил, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между ЦПВС и турецкой стороной продолжает функционировать.
Также российская военная полиция провела очередное патрулирование по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.