Австрийский эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на нефть

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. После обвала в понедельник цена и спрос на нефть в обозримом будущем останутся на низком уровне, заявила РИА Новости независимый эксперт по энергетической тематике и бывшая глава МИД Австрии После обвала в понедельник цена и спрос на нефть в обозримом будущем останутся на низком уровне, заявила РИА Новости независимый эксперт по энергетической тематике и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль

"Как долго это продлится, я сказать не могу, этого никто не знает. Цена на нефть, по моему мнению, в обозримом будущем останется на низком уровне, спрос будет оставаться незначительным", - считает Кнайсль.

По мнению собеседницы агентства, триггером произошедшего, несомненно, стал тот факт, что на встрече в формате ОПЕК + не удалось достичь соглашения, но в принципе и до этого ситуация на рынке к этому "располагала".

"На протяжении десятилетий говорили о нехватке предложения, у нас достаточного предложения нефти, но при этом есть и пик спроса, который еще больше обострился из-за падений в азиатских конъюнктурах, особенно в Китае . Все это плюс действия саудовцев в пятницу и, прежде всего, в воскресенье, когда открылись рынки в Саудовской Аравии и ряде других арабских стран привели к обвалу цены на нефть. Сюда же конкуренция в том, кто может предложить наибольшую скидку", - отметила она.

Волатильность - норма, хуже было до 1991 года

Кнайсль заявила, что волатильность всегда присутствовала на рынке нефти и сырья, и поставила под сомнение расхожее мнение о том, что последний обвал цен на нефть - крупнейший со времен Войны в Заливе в 1991 году.

"Об этом говорят в самых разных агентствах, но, насколько я помню, летом 2008 года цена нефтяной корзины ОПЕК была 148 долларов за баррель, а в ноябре уже 30 долларов. Тогда это произошло не так быстро, как сейчас, но это тоже было драматичное падение цены, растянувшееся на несколько месяцев. Это всегда зависит от того, о каком временном отрезке идет речь", - сказала Кнайсль.

"То, что цены падают и снова растут, в средне- и долгосрочной перспективе связано со спросом и предложением, а в краткосрочной - конечно, с политическими решениями. Что стоит за этим в политическом плане, я полностью ответить не могу. Но дело в том, что до этого уже был пик спроса, и все рассчитывали на то, что цену на нефть в этом объеме не удержать, поэтому в формате ОПЕК+ хотели договориться о еще большем сокращении", - отметила Кнайсль.

Проблемы для сланцевой индустрии США

Кнайсль отмечает, что в нынешней ситуации более выгодное положение у тех, кто добывает нефть при низких затратах - они могут дольше продержаться с низкой ценой.

А у тех, чьи затраты выше, будут проблемы, и к ним относится североамериканская сланцевая индустрия, "у которой и до этого были проблемы", считает Кнайсль.