В Мичуринске в этом году планируют достроить по нацпроекту новый ФОК

ТАМБОВ, 10 мар - РИА Новости. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 99 миллионов рублей планируют завершить в этом году в . Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 99 миллионов рублей планируют завершить в этом году в Мичуринске Тамбовской области в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Повсеместно в регионе ведётся масштабное строительство различных объектов в рамках реализации нацпроектов. ФОК в Мичуринске – один из них. Он должен быть современным, удачно вписываться в окружающее пространство. Все запланированные работы должны быть выполнены не просто в намеченные сроки, а, может быть, и с опережением графика, чтобы у мичуринцев в новом спортивном сезоне была возможность заниматься спортом на новом объекте", - привели в пресс-службе слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина , инспектирующего объекты, возводящиеся в регионе по нацпроектам.

ФОК дополнит существующую инфраструктуру мичуринского стадиона "Олимп". Здесь уже установлен металлический каркас будущего спортивного объекта. Монтаж металлоконструкций и инженерных сетей выполнен на 90%, стены из блоков смонтированы на 40%, монтаж трансформаторной подстанции выполнен на 70%.

"Здесь будет создан целый комплекс для занятий различными видами спорта, в том числе оборудован универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Появится зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медпункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения", - пояснил представитель пресс-службы.