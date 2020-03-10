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Тамбовская область
2020-03-10T21:47+0300
https://ria.ru/20200310/1568406202.html
В Мичуринске в этом году планируют достроить по нацпроекту новый ФОК
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РИА Новости

В Мичуринске в этом году планируют достроить по нацпроекту новый ФОК

21:47 10.03.2020
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© Fotolia / VolleyballВолейбольный мяч
Волейбольный мяч
© Fotolia / Volleyball
Волейбольный мяч. Архивное фото
ТАМБОВ, 10 мар - РИА Новости. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 99 миллионов рублей планируют завершить в этом году в Мичуринске Тамбовской области в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Повсеместно в регионе ведётся масштабное строительство различных объектов в рамках реализации нацпроектов. ФОК в Мичуринске – один из них. Он должен быть современным, удачно вписываться в окружающее пространство. Все запланированные работы должны быть выполнены не просто в намеченные сроки, а, может быть, и с опережением графика, чтобы у мичуринцев в новом спортивном сезоне была возможность заниматься спортом на новом объекте", - привели в пресс-службе слова главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, инспектирующего объекты, возводящиеся в регионе по нацпроектам.
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ФОК дополнит существующую инфраструктуру мичуринского стадиона "Олимп". Здесь уже установлен металлический каркас будущего спортивного объекта. Монтаж металлоконструкций и инженерных сетей выполнен на 90%, стены из блоков смонтированы на 40%, монтаж трансформаторной подстанции выполнен на 70%.
"Здесь будет создан целый комплекс для занятий различными видами спорта, в том числе оборудован универсальный спортивный зал площадью 42х24 метра для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, а также для занятий танцами. Появится зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые комнаты, медпункт. Возможность посещения спортивного объекта будет и у маломобильных групп населения", - пояснил представитель пресс-службы.
Он добавил, что по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2020 году будут также построены пять площадок для выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО. Они появятся в селах Гавриловка-2, Пичаево, Умет и Платоновка, деревне Дмитриевка. Кроме того, в этом году в Мичуринске, будут реконструированы футбольное поле и беговые дорожки стадиона "Олимп", модернизировано футбольное поле "Локомотив".
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