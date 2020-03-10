Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Поправка депутата Поправка депутата Валентины Терешковой , разрешающая действующему президенту России избираться после 2024 года, касается однократной процедуры, заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин

Президент России Владимир Путин , выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы допустима, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.

"Отказ от ограничения президентских сроков — это многократная вещь. А обнуление — одновременная, однократная. Возражения со стороны президента Владимира Путина были направлены как раз против многократности. Поэтому здесь президент руководствовался демократическим духом нашей Конституции. А также курсом на всемерное укрепление институтов, которое он проводит с 2000 года", — сказал Зудин РИА Новости.

По его мнению, такая логика позволит выйти на "деперсонализацию власти", о которой Путин говорил как об "очень важной цели политического развития России".

"Появление гипотетической возможности для президента воспользоваться обнулением сроков в 2024 году, как мне представляется, является хорошей страховкой для нашей политической системы от различного рода неожиданностей, если таковые появятся", — отметил эксперт.

Кроме того, такая возможность создаст "дополнительную страховку" для граждан России на случай чрезвычайных ситуаций. При этом внесенная поправка не предполагает, что президент Путин согласится пойти на очередной срок. Политолог обратил внимание на то, что Путин своей политической репутацией постоянно подтверждал, что для него политическая власть является не самоцелью, но "работой и судьбой".