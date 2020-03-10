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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T22:48+0300
https://ria.ru/20200310/1568406114.html
Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568391032_0:358:3006:2048_1036x0_80_0_0_31eea15340d8a8dd5beb00336bd34bbb.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках

21:44 10.03.2020 (обновлено: 22:48 10.03.2020)
2930
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной думы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Поправка депутата Валентины Терешковой, разрешающая действующему президенту России избираться после 2024 года, касается однократной процедуры, заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, назвал нецелесообразным предложение убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Глава государства при этом считает, что поправка о возможности действующего президента идти на новые выборы допустима, но необходима оценка Конституционного суда. Впоследствии Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в выборах главы государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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"Отказ от ограничения президентских сроков — это многократная вещь. А обнуление — одновременная, однократная. Возражения со стороны президента Владимира Путина были направлены как раз против многократности. Поэтому здесь президент руководствовался демократическим духом нашей Конституции. А также курсом на всемерное укрепление институтов, которое он проводит с 2000 года", — сказал Зудин РИА Новости.
По его мнению, такая логика позволит выйти на "деперсонализацию власти", о которой Путин говорил как об "очень важной цели политического развития России".
"Появление гипотетической возможности для президента воспользоваться обнулением сроков в 2024 году, как мне представляется, является хорошей страховкой для нашей политической системы от различного рода неожиданностей, если таковые появятся", — отметил эксперт.
Кроме того, такая возможность создаст "дополнительную страховку" для граждан России на случай чрезвычайных ситуаций. При этом внесенная поправка не предполагает, что президент Путин согласится пойти на очередной срок. Политолог обратил внимание на то, что Путин своей политической репутацией постоянно подтверждал, что для него политическая власть является не самоцелью, но "работой и судьбой".
"Поэтому можно предположить, что если к 2024 году ситуация и внутри страны, и вокруг нас будет не чрезвычайной, то велика вероятность того, что президент Путин не пойдет на очередной срок. Если же будет много угроз и опасностей, тогда повышается вероятность того, что президент все-таки воспользуется этой страховочной опцией, если она у него появится в результате обнуления", — заключил Зудин.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 18:48
Крашенинников прокомментировал поправку по президентским срокам
37211797
Обсудить 18
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВалентина ТерешковаГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Вот это и есть та поправка, ради которой и была затеяна вся эта кампания. Главнае, она была предложена "уважаемым" представителем народа.
10 марта, 21:56
Борис Богданов
3110012
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