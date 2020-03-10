Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800

Люди в защитных масках во Флоренции, Италия

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1784 человека, 33 заразившихся скончались, заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

Из числа заболевших 86 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах реанимации.

"Речь идёт о 19 мужчинах и 14 женщинах, причём 23-м из скончавшихся было больше 70 лет", - сказал чиновник, комментируя летальные исходы.

Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили уже 1606 человек, а 30 человек скончались.