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Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800
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РИА Новости

Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800

21:43 10.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1784 человека, 33 заразившихся скончались, заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
Из числа заболевших 86 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах реанимации.
"Речь идёт о 19 мужчинах и 14 женщинах, причём 23-м из скончавшихся было больше 70 лет", - сказал чиновник, комментируя летальные исходы.
Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили уже 1606 человек, а 30 человек скончались.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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Коронавирус Covid-19Жером СаломонРаспространение нового коронавирусаФранцияВ мире
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