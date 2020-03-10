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Трамп сообщил, что не тестировался на коронавирус
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РИА Новости

Трамп сообщил, что не тестировался на коронавирус

21:41 10.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что не тестировался на коронавирус, поскольку у него нет соответствующих симптомов заболевания.
"Я чувствую себя прекрасно", - сказал он. Трамп добавил, что "не видит в этом ничего такого" и будет готов протестироваться, но пока на это нет причин.
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Уже четверо членов конгресса США сообщили, что отправились в добровольный карантин из-за кратких встреч с носителем коронавируса, один из конгрессменов летал на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, Трамп принимал участие в консервативной политической конференции CPAC, организаторы которой накануне сообщили, что один из участников конференции 26-29 февраля оказался заражен коронавирусом. Американский лидер, однако, с этим участником не общался.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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