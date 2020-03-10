Трамп сообщил, что не тестировался на коронавирус

Кроме того, Трамп принимал участие в консервативной политической конференции CPAC, организаторы которой накануне сообщили, что один из участников конференции 26-29 февраля оказался заражен коронавирусом. Американский лидер, однако, с этим участником не общался.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.