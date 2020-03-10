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В Белгороде общавшихся с больной коронавирусом поместят на карантин
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РИА Новости

В Белгороде общавшихся с больной коронавирусом поместят на карантин

21:37 10.03.2020
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Четырнадцать человек, контактировавших в Белгороде с вернувшейся из Италии заболевшей коронавирусом девушкой, пробудут на карантине до 18 марта, сообщило во вторник правительство Белгородской области на своей странице ВКонтакте.
Как стало известно в воскресенье, врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в Италии, а затем навестившей родных в Белгороде девушки. По словам губернатора Евгения Савченко, заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает, а в Белгороде она находилась у своих родных. Девушка проходит лечение в больнице в Коммунарке, у нее легкая степень заболевания.
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В Белгороде были выявлены все, с кем заболевшая контактировала, их определили в медицинский изолятор.
"В медучреждениях Белгородской области под наблюдением врачей по состоянию на 10 марта 2020 года продолжают находиться 14 пациентов, контактировавших с заболевшей девушкой. Признаков заболевания у госпитализированных пациентов не выявлено. Но они продолжат находиться под наблюдением в медучреждениях до завершения срока карантина – до 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в области определили лечебно-профилактическое учреждение на 180 койко-мест для обсервации лиц, которые имели контакт с заболевшими или прибыли из тех стран и регионов, где зарегистрировано заболевание.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕвгений СавченкоБелгородская областьПроисшествия
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