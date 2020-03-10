В Белгороде общавшихся с больной коронавирусом поместят на карантин

Как стало известно в воскресенье, врачи обнаружили коронавирус у побывавшей в Италии, а затем навестившей родных в Белгороде девушки. По словам губернатора Евгения Савченко, заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает, а в Белгороде она находилась у своих родных. Девушка проходит лечение в больнице в Коммунарке, у нее легкая степень заболевания.