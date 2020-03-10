Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
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Встреча пройдет в Москве в среду, 11 марта.
Двадцать первого февраля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой и заявил, что президент России Владимир Путин сделал Белоруссии "неожиданное предложение" по поставкам нефти в республику. По его словам, речь шла об уменьшении, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, негативного для Минска эффекта от снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра в РФ. Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии изучить это предложение, чтобы правительства двух стран "наконец-то пришли к какому-то соглашению".
Москва и Минск не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Из-за разногласий и отсутствия контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка сырья на них была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет разовых поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Минск продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями, одновременно ищет альтернативных поставщиков сырья.