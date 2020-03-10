Россия обвинила следствие по MH17 в игнорировании данных

Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17

ГААГА, 10 мар — РИА Новости. Следствие в Следствие в Нидерландах по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах малазийского Boeing на востоке Украины , заявили в российском посольстве в Гааге

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии", - заявили в посольстве.

Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.

"При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 г. своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта. По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего", - подчеркивается в заявлении.