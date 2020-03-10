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Россия обвинила следствие по MH17 в игнорировании данных
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РИА Новости

Россия обвинила следствие по MH17 в игнорировании данных

21:31 10.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 10 мар — РИА Новости. Следствие в Нидерландах по-прежнему игнорирует переданный Россией массив информации об обстоятельствах малазийского Boeing на востоке Украины, заявили в российском посольстве в Гааге.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 01:33
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
"Не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии", - заявили в посольстве.
Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.
"При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 г. своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта. По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего", - подчеркивается в заявлении.
В дипмиссии также обратили внимание на то, что следователей не интересует, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 17:27
Прокурор по делу MH17 рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"
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РоссияMH17. РасследованиеНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они и не отрицают, что будут игнорировать. Они так и сказали, что после откровенной залепухи в виде фото атакующего Боинг украинского истребителя или свидетельств испанского диспетчера, к данным предоставляемой российской стороной не имеет смысла относиться серьёзно.
10 марта, 21:53
Рыжий Колобок
100009
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