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Гарвардский университет ввел дистанционное обучение из-за коронавируса
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РИА Новости

Гарвардский университет ввел дистанционное обучение из-за коронавируса

21:24 10.03.2020
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© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Старейший университет США Гарвард временно переводит студентов на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на сайте университета.
"Мы намерены осуществить переход (на дистанционное обучение – ред.) к понедельнику 23 марта - первому дню занятий после весенних каникул… Мы просим студентов не возвращаться в университет после весенних каникул и обучаться удаленно до дальнейших распоряжений", - сообщило руководство Гарварда.
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Как отмечается, цель таких изменений - сократить необходимость собираться большими группами и в течение долгого времени находиться в непосредственной близости друг к другу.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГарвардский университетВ мире
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