Гарвардский университет ввел дистанционное обучение из-за коронавируса

"Мы намерены осуществить переход (на дистанционное обучение – ред.) к понедельнику 23 марта - первому дню занятий после весенних каникул… Мы просим студентов не возвращаться в университет после весенних каникул и обучаться удаленно до дальнейших распоряжений", - сообщило руководство Гарварда.