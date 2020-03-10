Гарвардский университет ввел дистанционное обучение из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Старейший университет США Гарвард временно переводит студентов на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на сайте университета.
"Мы намерены осуществить переход (на дистанционное обучение – ред.) к понедельнику 23 марта - первому дню занятий после весенних каникул… Мы просим студентов не возвращаться в университет после весенних каникул и обучаться удаленно до дальнейших распоряжений", - сообщило руководство Гарварда.
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Как отмечается, цель таких изменений - сократить необходимость собираться большими группами и в течение долгого времени находиться в непосредственной близости друг к другу.
По последним данным Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC), число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 600.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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