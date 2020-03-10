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Экс-премьера Франции Фийона могут осудить на пять лет
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РИА Новости

Экс-премьера Франции Фийона могут осудить на пять лет

21:22 10.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Обвинение требует пять лет заключения - три из них условно - для бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве, сообщает радиостанция France Info.
В отношении супруги Фийона Пенелопы, которая также проходит по этому делу, сторона обвинения требует наказания в виде трех лет условного тюремного заключения и штрафа в размере 375 тысяч евро.
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Во время предвыборной президентской кампании 2017 года разразился скандал вокруг Фийона и его окружения. Он начался с публикации издания Canard enchaine, которое написало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Также газета сообщила, что Пенелопа Фийон на протяжении некоторого времени получала деньги за работу в журнале Revue des Deux Mondes, однако поставила под сомнение факт того, что эта работа не была фиктивной. Экс-глава журнала Мишель Крепю заявил, что не знал о том, что Пенелопе Фийон было поручено проводить стратегический анализ в рамках работы в журнале.
В июне 2018 года сообщалось, что Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.
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