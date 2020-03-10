Россия поддержала проведение независимого расследования по MH17

ГААГА, 10 мар — РИА Новости. Россия оказывала и продолжает оказывать международному следствию содействие в деле о крушении малазийского Boeing на востоке Россия оказывала и продолжает оказывать международному следствию содействие в деле о крушении малазийского Boeing на востоке Украины , говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах о судебном процессе по MH17.

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии. С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию всё необходимое содействие по каналам правовой помощи", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Отмечается, что Россия надеется на непредвзятое рассмотрение в ходе судебного процесса всей доступной информации, а не только аргументов, озвученных стороной обвинения.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.