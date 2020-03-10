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Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса
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РИА Новости

Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса

21:13 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина в маске
Мужчина в маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина в маске. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Словения закрывает границу с Италией для противодействия распространению коронавируса, сообщило правительство страны.
По данным на вечер вторника, число заболевших новым коронавирусом в Словении достигло 44 человек.
"Правительство постановило подготовить закрытие границы с Италией, как это ранее сделала Австрия… Транспорт грузов не будет запрещен, чтобы не наносить дополнительный ущерб хозяйству", - сообщил кабмин в Twitter.
"Граница с Италией будет закрыта, как только будут выполнены технические и административные условия", - указало словенское правительство.
Власти Черногории во вторник ограничили въезд из Италии, Испании, Южной Кореи, КНР, Ирана, а также поездки туда для своих граждан из-за коронавируса.
Правительство Сербии днем из-за коронавируса ограничило въезд из Италии, КНР, Швейцарии, Южной Кореи и Ирана.
Власти Албании ранее также резко ограничили воздушное и морское сообщение с Италией.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСловенияИталияВ мире
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