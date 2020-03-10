В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе

"Беспилотный летательный аппарат ударного типа, направленный боевиками 72 бригады ( ВС Украины - ред.) в сторону жилых домостроений населенного пункта Калиново, был обнаружен экипажем станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "ТРИТОН-М1" и сбит профессиональными действиями военнослужащих подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР", - сказал Осадчий.

Он отметил, что применение ударных беспилотников нарушает минские договоренности.

"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факт подлой провокации со стороны ВСУ с целью предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - добавил Осадчий.

В ЛНР считают, что силовики планировали осуществить с помощью беспилотника теракт. По словам Осадчего, беспилотник был изготовлен кустарным способом и оборудован устройствами сброса боеприпасов. По данным Народной милиции ЛНР, к беспилотнику были прикреплен боекомплект из четырех гранат. "Командир 72 бригады (ВС Украины)… намеревался осуществить прицельную бомбардировку жилых домостроений населенного пункта Калиново", - заявил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.