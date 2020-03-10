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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T22:51+0300
https://ria.ru/20200310/1568404724.html
Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600949_0:0:3232:1818_1036x0_80_0_0_6066175be69fd6106399f8ba11a22217.jpg
РИА Новости

Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию

20:57 10.03.2020 (обновлено: 22:51 10.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации "Роскосмос"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание, посвящённое состоянию госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Верификация Конституционным судом и гражданами России поправок в Конституцию будет означать сохранение стабильности в развитии страны и преемственность власти, что является крайне важным для России, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти. А это исключительно важно для нашей Родины в современный период", — написал Медведев в социальных сетях.

Он назвал одной из ключевых поправку, предложенную Валентиной Терешковой об "обнулении президентских сроков в связи с существенными изменениями Конституции".
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МедведевВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияКонституционный суд РФПолитика
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