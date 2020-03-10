Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Верификация Конституционным судом и гражданами России поправок в Конституцию будет означать сохранение стабильности в развитии страны и преемственность власти, что является крайне важным для России, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти. А это исключительно важно для нашей Родины в современный период", — написал Медведев в социальных сетях.
Он назвал одной из ключевых поправку, предложенную Валентиной Терешковой об "обнулении президентских сроков в связи с существенными изменениями Конституции".
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, этот день будет выходным.