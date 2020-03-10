Медведев заявил о важности поддержки россиянами поправок в Конституцию

"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти. А это исключительно важно для нашей Родины в современный период", — написал Медведев в социальных сетях.