В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США

"По нашей оценке на данный момент, мы не видим никакого значительного снижения боеготовности и возможностей наших войск из-за COVID-19", - заявил Хоффман на брифинге.
По его словам, это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из самых масштабных эпидемий коронавируса в мире.
"Эти силы в Южной Корее воздержались от некоторых учений, но мы надеемся, что когда вирус и заболевание отступят, когда потеплеет, мы сможем возобновить нашу деятельность", - добавил Хоффман.
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