Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T20:56+0300
https://ria.ru/20200310/1568404684.html
В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:252:1581:1141_1036x0_80_0_0_7cd0ba80fd8061b6a5efdc0a7e2871d9.jpg
РИА Новости

В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США

20:56 10.03.2020
1018
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Эпидемия коронавируса, которая охватила многие страны, существенно не повлияла на боеготовность войск США, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
"По нашей оценке на данный момент, мы не видим никакого значительного снижения боеготовности и возможностей наших войск из-за COVID-19", - заявил Хоффман на брифинге.
По его словам, это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из самых масштабных эпидемий коронавируса в мире.
"Эти силы в Южной Корее воздержались от некоторых учений, но мы надеемся, что когда вирус и заболевание отступят, когда потеплеет, мы сможем возобновить нашу деятельность", - добавил Хоффман.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1302100
Обсудить 2
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
Панцирь-С1
Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении "Панцирей"
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Россия поддержала проведение независимого расследования по MH17
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
В Северной Каролине и Колорадо ввели режим ЧС из-за коронавируса
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция отвела часть тяжелого вооружения из идлибской зоны деэскалации
Здание Justice Complex Schiphol в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоится суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Россия обвинила следствие по MH17 в игнорировании данных
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США рассказали о состоянии находящихся на карантине конгрессменов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев поддержал позицию Путина по выборам в Госдуму
Медицинский работник в защитном костюме
ВТО из-за коронавируса отменила все заседания до 20 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния