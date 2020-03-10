В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США

По его словам, это относится и к войскам, размещенным в Южной Корее, где зафиксирована одна из самых масштабных эпидемий коронавируса в мире.

"Эти силы в Южной Корее воздержались от некоторых учений, но мы надеемся, что когда вирус и заболевание отступят, когда потеплеет, мы сможем возобновить нашу деятельность", - добавил Хоффман.