Медведев поддержал позицию Путина по выборам в Госдуму

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал абсолютно оправданным предложение о том, чтобы депутаты Госдумы и органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный по закону срок.
В своем заявлении, которое было опубликовано во вторник вечером, зампред Совбеза высказался об обсуждении и принятии Госдумой во втором чтении законопроекта об изменении Конституции. Он подчеркнул, что ни один депутат не проголосовал против этого документа, — это, по его мнению, говорит и о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки в основной закон.
"Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", — указывает Медведев.
Он отметил, что "изменения в Конституцию были внесены с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе". "Об этом сказал и сам Владимир Путин. А именно — незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой сегодня не существует в России", — отмечает зампред СБ.