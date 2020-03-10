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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-10T22:58+0300
https://ria.ru/20200310/1568404564.html
Медведев поддержал позицию Путина по выборам в Госдуму
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018161_0:34:2999:1721_1036x0_80_0_0_d5597a98fd0c613e11e4897139199e34.jpg
РИА Новости

Медведев поддержал позицию Путина по выборам в Госдуму

20:53 10.03.2020 (обновлено: 22:58 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал абсолютно оправданным предложение о том, чтобы депутаты Госдумы и органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный по закону срок.
В своем заявлении, которое было опубликовано во вторник вечером, зампред Совбеза высказался об обсуждении и принятии Госдумой во втором чтении законопроекта об изменении Конституции. Он подчеркнул, что ни один депутат не проголосовал против этого документа, — это, по его мнению, говорит и о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки в основной закон.
"Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", — указывает Медведев.
Он отметил, что "изменения в Конституцию были внесены с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе". "Об этом сказал и сам Владимир Путин. А именно — незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой сегодня не существует в России", — отмечает зампред СБ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МедведевГосдума РФСовет Безопасности РФПолитика
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