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Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot
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РИА Новости

Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot

20:50 10.03.2020 (обновлено: 21:02 10.03.2020)
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые она просит, пока не вернет в Россию комплексы С-400, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
"Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года – ред.). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400 (России)", - заявил Хоффман на брифинге.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.
Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
6 марта, 14:16
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
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Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»ТурцияСШАПентагонВ мире
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