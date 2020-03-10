Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot

"Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года – ред.). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400 (России)", - заявил Хоффман на брифинге.
23 января, 14:22Турция предложила оценить совместимость С-400 и F-35
Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.
Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле