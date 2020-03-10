Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.