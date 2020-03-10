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ВТО из-за коронавируса отменила все заседания до 20 марта
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РИА Новости

ВТО из-за коронавируса отменила все заседания до 20 марта

20:49 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости, Мария Князева. Все заседания во Всемирной торговой организации отменены с 11 до 20 марта ввиду подтверждения, что один сотрудник ВТО заразился новым коронавирусом, говорится в сообщении организации.
"Генеральный директор Роберто Азеведо проинформировал членов ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Решение следует за подтверждением того, что один сотрудник ВТО заразился вирусом COVID-19", - говорится в нем.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
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