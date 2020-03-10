ВТО из-за коронавируса отменила все заседания до 20 марта

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости, Мария Князева. Все заседания во Всемирной торговой организации отменены с 11 до 20 марта ввиду подтверждения, что один сотрудник ВТО заразился новым коронавирусом, говорится в сообщении организации.
"Генеральный директор Роберто Азеведо проинформировал членов ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Решение следует за подтверждением того, что один сотрудник ВТО заразился вирусом COVID-19", - говорится в нем.
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