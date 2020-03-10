ВТО из-за коронавируса отменила все заседания до 20 марта

"Генеральный директор Роберто Азеведо проинформировал членов ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Решение следует за подтверждением того, что один сотрудник ВТО заразился вирусом COVID-19", - говорится в нем.