Чуйченко предложил сделать вид СИЗО менее "брутальным"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на коллегии ФСИН, предложил изменить внешний вид зданий СИЗО и поддержал идею о переносе изоляторов за пределы городов, сообщается на сайте Минюста.
"В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов", – сказал Чуйченко.
Чуйченко также отметил, что нужно улучшать условия содержания в изоляторах. В первую очередь, по его словам, важна реновация женских СИЗО. Министр подчеркнул, что именно женщинам нужно создать нормальные условия содержания, а после этого – мужчинам.
Министр добавил, что ФСИН требуется генеральная схема развития учреждений уголовно-исполнительной системы с указанием их локаций и мощностей. Схема должна представлять собой комплекс проектно-управленческих решений, иметь прикладной характер, дополнять Стратегию развития УИС РФ до 2030 года, а также ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)".
Директор ФСИН России Александр Калашников в своем выступлении среди важнейших тем в деятельности уголовно-исполнительной системы назвал строительство следственных изоляторов и реконструкцию действующих объектов. По данным пресс-бюро ФСИН, он обратил внимание на необходимость разработки новых требований к объектам, чтобы они учитывали актуальные архитектурные нормы и климатические условия страны. Такие типовые проекты должны не только отвечать требованиям современности, но и быть перспективными, отметил директор ФСИН.