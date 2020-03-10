Чуйченко предложил сделать вид СИЗО менее "брутальным"

"В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов", – сказал Чуйченко.