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В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
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РИА Новости

В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч

20:43 10.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
РИМ, 10 мар - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч, количество жертв за сутки увеличилось с 463 до 631, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Накануне он сообщал, что число случаев заражения, считая смертельные исходы и выздоровления, достигло 9172.
За сутки общее число заболевших выросло до 10 149.
Нынешняя статистика также говорит о резком росте числа выздоровевших: за сутки их стало больше на 280, всего - 1004, отметил Боррелли.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
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