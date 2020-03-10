Число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 13 человек

БАКУ, 10 мар - РИА Новости. Число заражённых новым типом коронавируса в Азербайджане увеличилось до 13 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Ранее в республике было зарегистрировано 11 случаев заражения вирусом. Один из больных - гражданин России.
"У двоих граждан Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения, которые вернулись в страну из Ирана, выявлен коронавирус",- сообщили РИА Новости в штабе.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.