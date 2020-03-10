Число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 13 человек

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

БАКУ, 10 мар - РИА Новости. Число заражённых новым типом Число заражённых новым типом коронавируса Азербайджане увеличилось до 13 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

Ранее в республике было зарегистрировано 11 случаев заражения вирусом. Один из больных - гражданин России.

"У двоих граждан Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения, которые вернулись в страну из Ирана, выявлен коронавирус",- сообщили РИА Новости в штабе.