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Число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 13 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 13 человек

20:42 10.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
БАКУ, 10 мар - РИА Новости. Число заражённых новым типом коронавируса в Азербайджане увеличилось до 13 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Ранее в республике было зарегистрировано 11 случаев заражения вирусом. Один из больных - гражданин России.
"У двоих граждан Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения, которые вернулись в страну из Ирана, выявлен коронавирус",- сообщили РИА Новости в штабе.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАзербайджанВ мире
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