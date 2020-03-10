Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет

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Корабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.