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2020-03-10T20:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568404047.html
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет
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РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет
Корабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.
2020-03-10T20:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65554683&type=mp4
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PT0M43S

Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет

20:40 10.03.2020
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Корабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.
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