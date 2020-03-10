2020-03-10T20:40+0300
2020-03-10T20:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568404047.html
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568403885_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_579d83d1be849d8d9f6072429dc23145.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет
Корабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.
2020-03-10T20:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65554683&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568403885_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_bccd9ae8a6517ff16edd9469f9593b03.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568403885_81:0:561:360_1200x0_80_0_0_a69af5dfaf95739384b9ec19c589f972.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568403885_141:0:501:360_1200x0_80_0_0_2f805afe4e545a6862d90ac7e1522550.jpg
PT0M43S
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет
Корабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.