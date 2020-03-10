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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T20:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568404011.html
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568332391_0:84:3492:2048_1036x0_80_0_0_702530b1701c8b0f0cacb8681edabccc.jpg
РИА Новости

Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть

20:40 10.03.2020
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© AP Photo / Rick RycroftЗдание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
Здание Австралийской фондовой биржи в Сиднее
© AP Photo / Rick Rycroft
ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
Эксперты проанализировали потенциал стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+. В ценовой войне победителем не обязательно будет тот, у кого самая низкая цена, а тот, кто обладает набольшей способностью выдерживать низкие цены, отметили аналитики.
"Мы считаем, что Россия находится в более сильной позиции, чем Саудовская Аравия и большинство других производителей ОПЕК, чтобы противостоять длительным низким ценам. С апреля 2015 года она увеличила свои валютные резервы на 140 миллиардов долларов, до 436 миллиардов долларов, создав буфер для снижения цен на нефть в течение нескольких лет. Российский Минфин утверждает, что может справиться с ценами на нефть в 25-30 долларов в течение 6-10 лет. Даже если это преувеличение, Россия, безусловно, сможет справиться с длительным периодом низких цен", - убеждены в Energy Aspects.
Саудовская Аравия вряд ли столкнется с непосредственным макроэкономическим или фискальным кризисом, но выдержать период цен на нефть в диапазоне 35-40 долларов за баррель будет для страны болезненно, считают эксперты.
Мужчина в здании Австралийской фондовой биржи в Сиднее
9 марта, 18:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. На этом фоне рубль начал ослабляться. На момент открытия торгов в России во вторник доллар стоил 73 рубля, евро - 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль. По данным Мосбиржи на 20:06 мск, курс доллара с расчетом на завтра составлял 71,69 рубля, евро - 81,09 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)Саудовская АравияВ мире
Популярные комментарии
Этим меряется правительство, а народ от роста цен и бакса будет дуреть
10 марта, 20:42
Ю.Юрий .
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