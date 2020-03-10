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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-10T20:35+0300
https://ria.ru/20200310/1568403888.html
Спасенных в Сирии детей и двух женщин доставили в Чечню
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РИА Новости

Спасенных в Сирии детей и двух женщин доставили в Чечню

20:35 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Четверых детей и двух женщин, спасенных при содействии властей Чечни, доставили во вторник вечером из Сирии в Грозный рейсом из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту их встретили родственники, правозащитники.
Как сообщила РИА Новости член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, это жительницы республики Зулейхан Гисаева, Милана Янгулбаева и четверо ее детей в возрасте от 3 до 11 лет.
По словам правозащитницы, детей передадут родственникам, а участь женщин определят правоохранительные органы.
"Женщины с детьми находились в сирийском лагере для беженцев Аль-Холь. Они были спасены и переправлены из Сирии в Турцию, оттуда доставлены в Грозный. Дети будут переданы родственникам, женщинам предстоит пройти процедуры, предусмотренные законом... Будет определена мера пресечения", - отметила Саратова.
Хадис Ибрагимов, прибывший из Сирии, в аэропорту Грозного
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