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https://ria.ru/20200310/1568403778.html
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

20:32 10.03.2020 (обновлено: 21:02 10.03.2020)
45641
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запретили спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек.
Соответствующий указ опубликовали на сайте мэра столицы.
На минувшей неделе Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, граждане, посещавшие страны и территории, где зафиксированы случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию.
При возвращении из государств, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Всего в России зарегистрировали 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
В мире новым коронавирусом заразились более 100 тысяч человек, около четырех тысяч умерли.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ага именно из за коронавируса!))) Ахахаха)))))
10 марта, 20:43
че че
56811123
Из-за коронавируса под названием "обнуление президентских сроков" и "узурпация власти"
10 марта, 21:21
Аристотель Аваносов
54200012
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