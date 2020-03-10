В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запретили спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек.
Соответствующий указ опубликовали на сайте мэра столицы.
На минувшей неделе Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, граждане, посещавшие страны и территории, где зафиксированы случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию.
При возвращении из государств, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Всего в России зарегистрировали 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
В мире новым коронавирусом заразились более 100 тысяч человек, около четырех тысяч умерли.
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