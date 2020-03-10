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РЖД будут общаться с инвесторами в формате видеоконференций
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РИА Новости

РЖД будут общаться с инвесторами в формате видеоконференций

20:31 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПроводник пассажирского поезда №3 Пекин - Улан-Батор - Москва в тамбуре вагона во время стоянки на железнодорожной станции "Красноярск"
Проводник пассажирского поезда №3 Пекин - Улан-Батор - Москва в тамбуре вагона во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Проводник пассажирского поезда №3 Пекин - Улан-Батор - Москва в тамбуре вагона во время стоянки на железнодорожной станции "Красноярск". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом переходят на общение с инвесторами в формате видеоконференций, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.
РЖД регулярно проводят день инвестора и встречи с держателями облигаций, в том числе за границей. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, будет ли компания корректировать график встреч и проведение дней инвестора из-за коронавируса.
"Мы живем в то время, когда в принципе можно проводить и видеоконференции, конечно, это не заменит живое общение, но с учетом того, как сложилось, какое-то время придётся работать в режиме видеоконференций", - ответил Михайлов во вторник.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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