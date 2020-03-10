РЖД будут общаться с инвесторами в формате видеоконференций

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом переходят на общение с инвесторами в формате видеоконференций, сообщил на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.
РЖД регулярно проводят день инвестора и встречи с держателями облигаций, в том числе за границей. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, будет ли компания корректировать график встреч и проведение дней инвестора из-за коронавируса.
"Мы живем в то время, когда в принципе можно проводить и видеоконференции, конечно, это не заменит живое общение, но с учетом того, как сложилось, какое-то время придётся работать в режиме видеоконференций", - ответил Михайлов во вторник.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.