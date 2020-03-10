РЖД будут общаться с инвесторами в формате видеоконференций

РЖД регулярно проводят день инвестора и встречи с держателями облигаций, в том числе за границей. Корреспондент РИА Новости поинтересовался, будет ли компания корректировать график встреч и проведение дней инвестора из-за коронавируса.

"Мы живем в то время, когда в принципе можно проводить и видеоконференции, конечно, это не заменит живое общение, но с учетом того, как сложилось, какое-то время придётся работать в режиме видеоконференций", - ответил Михайлов во вторник.