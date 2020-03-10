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В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону
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РИА Новости

В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону

20:29 10.03.2020 (обновлено: 21:14 10.03.2020)
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© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Штат Нью-Йорк создаст первую в США карантинную зону от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
По словам губернатора, который выступил в эфире местных телеканалов, речь идет о "зоне сдерживания" болезни вокруг местной синагоги, ряд прихожан которой заразились вирусом.
"Мы войдем в город, очистим школы и оценим ситуацию", - пояснил Куомо. Он пояснил, что город стал "особой проблемой".
"Число (заболевших) продолжает увеличиваться беспрерывно", - сказал губернатор. По его словам, планируется, что меры будут действовать до 25 марта.
Школы и другие учреждения, где собираются люди, будут закрыты в данной зоне на две недели начиная с четверга. При этом предлагается оставить открытыми магазины и не вводить ограничения на передвижение жителей.
В штате Нью-Йорк зафиксировано уже более 170 случаев коронавируса, всего по США, по разным подсчетам, их более 700.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)В мире
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