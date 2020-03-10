В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Штат Нью-Йорк создаст первую в США карантинную зону от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо

По словам губернатора, который выступил в эфире местных телеканалов, речь идет о "зоне сдерживания" болезни вокруг местной синагоги, ряд прихожан которой заразились вирусом.

"Мы войдем в город, очистим школы и оценим ситуацию", - пояснил Куомо. Он пояснил, что город стал "особой проблемой".

"Число (заболевших) продолжает увеличиваться беспрерывно", - сказал губернатор. По его словам, планируется, что меры будут действовать до 25 марта.

Школы и другие учреждения, где собираются люди, будут закрыты в данной зоне на две недели начиная с четверга. При этом предлагается оставить открытыми магазины и не вводить ограничения на передвижение жителей.