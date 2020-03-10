РЖД выставили на аукцион "Вагонную ремонтную компанию-2"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. РЖД выставили на аукцион 100% минус одна акция "Вагонной ремонтной компании-2" (ВРК-2), следует из материалов на сайте РЖД.

"Право на заключение договора купли-продажи 8 959 972 351 (восьми миллиардов девятисот пятидесяти девяти миллионов девятисот семидесяти двух тысяч трёхсот пятидесяти одной) обыкновенных именных акций общества ... принадлежащих РЖД и составляющих 100% минус одна акция уставного капитала общества", - говорится в материалах РЖД.

Организатором аукциона выступает банк ВТБ . Стартовая цена продажи ВРК-2 указана в размере 9,145 миллиарда рублей. Шаг аукциона - 50 миллионов рублей, за исключением первого шага аукциона, который составляет 55 миллионов рублей.

Заявки на участие принимаются с 11 марта по 18 мая 2020 года включительно. Аукционная комиссия примет решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 27 мая. Сам аукцион назначен на 28 мая.

РЖД уже несколько лет продают непрофильные активы. Замгендиректора железнодорожной монополии Андрей Старков ранее сообщал журналистам, что РЖД в 2020 году планируют продать "Вагонную ремонтную компанию-2".