Эксперт оценил, как курс рубля повлияет на цены на лекарства

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на лекарственные препараты в России будут расти в условиях ослабления рубля к евро и доллару, заявил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Цены будут расти совершенно точно, но о конкретных величинах пока говорить рано, на валютном рынке пока превалируют спекулятивные операции, когда ситуация стабилизируется, мы окажемся в новой экономической реальности, в которой будут сбалансированы новые цены на сырьё и расходку. Думаю, эта ясность наступит максимум в пределах 2-3 месяцев", - прокомментировал он.
По словам эксперта, текущая макроэкономическая ситуация неизбежно отразится на участниках фармацевтического рынка. Произойдет это потому, что многие из них в значительной степени зависят от поставок зарубежных фармсубстанций, реактивов, производственного оборудования и расходных материалов. Кроме того, ослабление рубля наслаивается на дефицит в отношении фармсубстанций, который возник в связи с эпидемией коронавируса, добавил Беспалов.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро - около 82 рублей.