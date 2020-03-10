Эксперт оценил, как курс рубля повлияет на цены на лекарства

"Цены будут расти совершенно точно, но о конкретных величинах пока говорить рано, на валютном рынке пока превалируют спекулятивные операции, когда ситуация стабилизируется, мы окажемся в новой экономической реальности, в которой будут сбалансированы новые цены на сырьё и расходку. Думаю, эта ясность наступит максимум в пределах 2-3 месяцев", - прокомментировал он.