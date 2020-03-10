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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-10T20:23+0300
https://ria.ru/20200310/1568403364.html
Эксперт оценил, как курс рубля повлияет на цены на лекарства
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568374238_0:124:3042:1835_1036x0_80_0_0_76ec4c64ac41270f9cff9e9720136605.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил, как курс рубля повлияет на цены на лекарства

20:23 10.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на лекарственные препараты в России будут расти в условиях ослабления рубля к евро и доллару, заявил РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Цены будут расти совершенно точно, но о конкретных величинах пока говорить рано, на валютном рынке пока превалируют спекулятивные операции, когда ситуация стабилизируется, мы окажемся в новой экономической реальности, в которой будут сбалансированы новые цены на сырьё и расходку. Думаю, эта ясность наступит максимум в пределах 2-3 месяцев", - прокомментировал он.
По словам эксперта, текущая макроэкономическая ситуация неизбежно отразится на участниках фармацевтического рынка. Произойдет это потому, что многие из них в значительной степени зависят от поставок зарубежных фармсубстанций, реактивов, производственного оборудования и расходных материалов. Кроме того, ослабление рубля наслаивается на дефицит в отношении фармсубстанций, который возник в связи с эпидемией коронавируса, добавил Беспалов.
Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен, после того как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков произошла коррекция, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро - около 82 рублей.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеДинамика курсов валютЦены на нефтьОПЕКЭкономика
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