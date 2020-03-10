Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане достигло 7

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Афганистане возросло до семи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Майар, во вторник были зарегистрированы первые случаи заражения в северной части страны в провинции Саманган. Один из зараженных три дня назад вернулся из Ирана. Еще один новый случай заболевания был зафиксирован в провинции Герат.
Ранее сообщалось о четырех заразившихся новым типом коронавируса в Афганистане.
Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Афганистане в конце февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса