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Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане достигло 7
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане достигло 7

20:23 10.03.2020
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© REUTERS / China DailyДезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Афганистане возросло до семи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Как заявил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Майар, во вторник были зарегистрированы первые случаи заражения в северной части страны в провинции Саманган. Один из зараженных три дня назад вернулся из Ирана. Еще один новый случай заболевания был зафиксирован в провинции Герат.
Ранее сообщалось о четырех заразившихся новым типом коронавируса в Афганистане.
Первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован в Афганистане в конце февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАфганистанВ мире
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