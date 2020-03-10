Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов "нормандского формата"

Во вторник Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран " нормандского формата ". Встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

"Мы безусловно очень довольны нашей сегодняшней встречей. Она действительно была и продуктивной, и я уверен, она будет эффективной, несмотря на то, что сегодня в этих стенах решались исторические события. Мы реализовывали (на встрече) один из серьезных шагов, который именуется парламентским измерением "нормандского формата". Так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в декабре на встрече", - сказал Медведчук журналистам в Москве после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По его словам, ранее он также провел встречу с парламентариями Франции и Германии.

"Сегодня мы обсудили с коллегами из Государственной думы эти вопросы (урегулирования на востоке Украины - ред.). Наметили, что следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов Украины, России, Германии и Франции", - добавил Медведчук.

Он также сказал, что на встрече в Москве были намечены решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке к процедурным вопросам, а также программы и повестки деятельности, которая будет способствовать реализации "минских соглашений".

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта этого года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.