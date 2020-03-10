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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-10T20:15+0300
https://ria.ru/20200310/1568403106.html
Почти 800 семей переедут из аварийного жилфонда в ямальском Муравленко
https://cdn21.img.ria.ru/images/155554/99/1555549980_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f437cf0632d3e09b36ad5536ed5ab6c2.jpg
РИА Новости

Почти 800 семей переедут из аварийного жилфонда в ямальском Муравленко

20:15 10.03.2020
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© Depositphotos / halfpointПожилая женщина у окна
Пожилая женщина у окна
© Depositphotos / halfpoint
Пожилая женщина у окна. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Почти 800 семей в 2020 году переедут из аварийного жилфонда в новые квартиры в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел совещание, на котором обсуждалось развитие одного из городов округа – Муравленко. Мэр Александр Подорога рассказал о том, как реализуются национальные проекты, отчитался о выполнении поручений губернатора и обозначил приоритетные направления для муниципалитета на этот год.
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"По программе переселения из аварийного жилфонда за два последних года новые квартиры получили 1159 семей Муравленко (в 2018 году – 558 семей, в 2019-м – 601 семья). В 2020 году новоселье в комфортных квартирах отметят 779 семей. Одним из приоритетов этого года является расселение 19 строений, находящихся на территории промышленной зоны. По программе "Молодая семья" в 2019 году выдано 103 свидетельства", - говорится в сообщении.
По словам мэра, первоочередные задачи городских властей определены поручениями губернатора – это жилье, дороги и социальная сфера.
"Если говорить в общем, то плановые показатели у нас исполняются. В городе 88 ветхих и аварийных домов, в прошлом году мы снесли 23. В этом году при поддержке правительства Ямала хотим снести 33 дома. То есть планы у нас растут", - приводятся в сообщении слова главы города.
Подорога представил перспективы содержания дорожного фонда и предстоящих этапов реконструкции улично-дорожной сети. Карта дорожного ремонта выстраивается таким образом, что в нее включаются самые проблемные участки именно с учетом мнения жителей города. В 2020 году принято решение о выполнении капитального ремонта этапов проектов по улице Губкина и улице Муравленко. Продолжатся работы на главной улице города – Ленина, уточняет пресс-служба.
В Муравленко, как рассказал Подорога, растет запрос общества на эстетический и качественный уровень городских пространств. Жители города желают видеть функциональные объекты, которые создают чувство комфортного и безопасного пребывания. По просьбам жителей обустраивается городская среда с использованием архитектурных форм, цветовой иллюминации и освещения.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - НедвижимостьЯмал
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