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В США рассказали о состоянии находящихся на карантине конгрессменов
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РИА Новости

В США рассказали о состоянии находящихся на карантине конгрессменов

20:13 10.03.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. У пяти американских конгрессменов, которые находятся на профилактическом карантине, не фиксируется каких-либо симптомов коронавируса, сообщил журналистам лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
"Когда стало известно, что эти лица могли вступить в контакт с (зараженным лицом) на конференции, они проконсультировались с врачом здесь, на Капитолии. Ни у кого из них нет никаких симптомов, прошло уже больше 10 дней (с момента контакта)", - сказал Маккарти.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
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Ранее пять членов палаты представителей и сенатор Тед Круз решили в профилактических целях провести дома нескольких дней после того, как стало известно, что в конце февраля на конференции консервативных политиков CPAC они пожимали руки или разговаривали с человеком, давшим впоследствии положительную пробу на коронавирус. Один из этих конгрессменов, Мэтт Гэтц, в понедельник сопровождал президента Дональда Трампа в поездке на "борту номер один".
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКевин МаккартиКонгресс СШАСШАВ мире
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