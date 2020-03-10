В США рассказали о состоянии находящихся на карантине конгрессменов

"Когда стало известно, что эти лица могли вступить в контакт с (зараженным лицом) на конференции, они проконсультировались с врачом здесь, на Капитолии. Ни у кого из них нет никаких симптомов, прошло уже больше 10 дней (с момента контакта)", - сказал Маккарти.