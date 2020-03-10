Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Ранее на заседании во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что слушания по делу MH17 отложены до 23 марта.