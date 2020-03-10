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2020-03-10T20:11+0300
https://ria.ru/20200310/1568402983.html
Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17
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РИА Новости

Суд в Нидерландах назвал причину переноса слушаний по делу MH17

20:11 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
АМСТЕРДАМ, 10 мар - РИА Новости. Суд отложил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до 23 марта, чтобы принять решения относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов, сообщила на брифинге для журналистов судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.
Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Ранее на заседании во вторник председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что слушания по делу MH17 отложены до 23 марта.
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"Прокуратура сегодня запросила суд принять решения, в том числе, о дальнейшем расследовании дела, обследовании места реконструкции крушения MH17, допросе новых свидетелей", - объяснила Кнайф.
По ее словам, также будет решаться вопрос о переводе некоторых документов для обвиняемых на русский язык и вопрос о предоставлении переводчика российскому адвокату обвиняемого.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777
9 марта, 08:00
Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А потом из-за коронавируса ещё можно перенести...
10 марта, 20:13
Naum Vygodsky
7100000
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