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Обе палаты испанского парламента приостановят работу из-за COVID-19
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РИА Новости

Обе палаты испанского парламента приостановят работу из-за COVID-19

20:09 10.03.2020
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© AP Photo / Bernat ArmangueГенеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега
Генеральный секретарь испанской партии VOX Хавьер Ортега
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сенат парламента Испании приостанавливает работу по крайней мере на неделю, заявила зампредседателя верхней палаты Кристина Нарбона.
Ранее с аналогичным заявлением выступил конгресс депутатов Испании – нижняя палата парламента. Это решение было принято, после того, как тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат.
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"На этой неделе в сенате было запланировано только одно собрание, оно отменено", - заявила Нарбона в ходе пресс-конференции. Она также отметила, что решение об отмене пленарного заседания сената, запланированного на 17-18 марта, будет принято в течение этой недели.
Согласно последним данным минздрава Испании, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1622, скончались 35 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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