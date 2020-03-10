Трамп пообещал помочь круизным компаниям из-за коронавируса

"Мы тесно взаимодействуем с представителями индустрии круизных поездок.., и мы будем помогать им, это касается и сферы авиаперевозок. Это две прекрасные индустрии, и мы будем помогать им в этот сложный период", - сказал президент США по итогам встречи с представителями страхового бизнеса в Белом доме.