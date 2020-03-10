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2020-03-10T20:04+0300
https://ria.ru/20200310/1568402779.html
Москвичи смогут задать вопросы Собянину в прямом эфире 25 марта
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РИА Новости

Москвичи смогут задать вопросы Собянину в прямом эфире 25 марта

20:04 10.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы горожан 25 марта во время прямой трансляции, сообщается на сайте мэра столицы.
"25 марта Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Задать их можно с помощью формы на этой странице", - говорится в сообщении.
Эфир можно посмотреть на сайте mos.ru в разделе трансляций в 20.00.
Уточняется, что для записи нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая интересует. Помимо текста, можно отправить Мэру Москвы видеовопрос.
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