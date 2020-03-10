В Северной Македонии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

"Прерывается воспитательно-образовательный процесс в учреждениях дошкольного, основного, среднего и высшего образования в ближайшие 14 дней… На тот же период запрещаются массовые собрания и культурные мероприятия с участием свыше 1000 человек, а также не рекомендуются собрания до 1000 человек", - сообщило правительство.