В Северной Македонии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

БЕЛГРАД, 10 мар – РИА Новости. Правительство Северной Македонии временно закрыло учреждения образования и запретило массовые собрания из-за коронавируса, сообщил кабмин.
В Северной Македонии коронавирусом заражены семь человек. Во вторник правительство провело специальное заседание и приняло два десятка мер против распространения заболевания.
"Прерывается воспитательно-образовательный процесс в учреждениях дошкольного, основного, среднего и высшего образования в ближайшие 14 дней… На тот же период запрещаются массовые собрания и культурные мероприятия с участием свыше 1000 человек, а также не рекомендуются собрания до 1000 человек", - сообщило правительство.
Спортивные мероприятия будут проводится без публики 30 дней. Другие меры ограничений относятся к поездкам в зараженные регионы за рубежом, самоизоляции предполагаемых больных и уголовной ответственности за несоблюдение мер.
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