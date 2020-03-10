Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку

Это обеспечат поправки в законопроект по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Их внесли в Госдуму во вторник в связи с ситуацией на рынках. Акции Сбербанка существенно упали с момента внесения в Думу изначального варианта законопроекта.

Одна из поправок предусматривает, что сделка должна пройти по цене акций, посчитанной как средняя за не более чем месяц. Ранее предполагалось, что это будет средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи.

"Мы увидели, что цены сильно просели и в принципе выгоднее, конечно, ФНБ инвестировать, когда цены ниже, чем выше", - отметил Колычев.

"Для налогоплательщиков, естественно, выгодно по более низкой цене покупать, а дальше вопрос в том, будут ли средства и в каком объеме. Я напомню, что мы можем инвестировать в нерезервные активы только свыше 7%", - ответил он.