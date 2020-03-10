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2020-03-10T19:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568402458.html
Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку
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РИА Новости

Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку

19:53 10.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительству и, в конечном счете, налогоплательщикам будет выгоднее выкуп акций Сбербанка у ЦБ по более низкой цене, заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
Это обеспечат поправки в законопроект по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Их внесли в Госдуму во вторник в связи с ситуацией на рынках. Акции Сбербанка существенно упали с момента внесения в Думу изначального варианта законопроекта.
Одна из поправок предусматривает, что сделка должна пройти по цене акций, посчитанной как средняя за не более чем месяц. Ранее предполагалось, что это будет средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи.
"Мы увидели, что цены сильно просели и в принципе выгоднее, конечно, ФНБ инвестировать, когда цены ниже, чем выше", - отметил Колычев.
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"Для налогоплательщиков, естественно, выгодно по более низкой цене покупать, а дальше вопрос в том, будут ли средства и в каком объеме. Я напомню, что мы можем инвестировать в нерезервные активы только свыше 7%", - ответил он.
В настоящее время ЦБ принадлежат 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций Сбербанка, доля в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция. Правительство планирует приобрести этот контрольный пакет на средства ФНБ по рыночной стоимости. При этом кабмин может направлять на эту цель только ликвидные средства фонда сверх 7% ВВП.
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Владимир КолычевСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФЭкономика
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