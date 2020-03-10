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2020-03-10T19:50+0300
https://ria.ru/20200310/1568402323.html
Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки"
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РИА Новости

Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки"

19:50 10.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на V Восточном экономическом форуме
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
"Мы сегодня создали рабочую группу по согласованию с нашими коллегами, с руководством российской Государственной думы, которая будет планировать такую встречу. Возможность такой встречи проговаривалась и в Берлине, и в Париже. Депутаты, которые участвовали в этих дискуссиях межпарламентского диалога ("нормандского формата" - ред.), согласны на то, чтобы такую встречу провести", - сказал Медведчук журналистам в Москве после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, отвечая на вопрос, когда может пройти совместная встреча парламентариев стран "нормандского формата".
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Медведчук добавил, что место и время для такой встречи будет определено а ближайшее время.
"Я думаю, что это будет апрель-май месяц. По крайней мере, тянуть мы с этим не будем, потому что мы реально хотим повлиять на процессы, которые могут привести к миру в Украине", - подчеркнул политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Оппозиционная платформа - За жизнь"Нормандская четверка"Виктор МедведчукУкраинаВ мире
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