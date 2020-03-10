Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии " Глава политсовета украинской партии " Оппозиционная платформа - За жизнь " Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

"Мы сегодня создали рабочую группу по согласованию с нашими коллегами, с руководством российской Государственной думы, которая будет планировать такую встречу. Возможность такой встречи проговаривалась и в Берлине, и в Париже. Депутаты, которые участвовали в этих дискуссиях межпарламентского диалога ("нормандского формата" - ред.), согласны на то, чтобы такую встречу провести", - сказал Медведчук журналистам в Москве после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, отвечая на вопрос, когда может пройти совместная встреча парламентариев стран " нормандского формата ".

Медведчук добавил, что место и время для такой встречи будет определено а ближайшее время.

"Я думаю, что это будет апрель-май месяц. По крайней мере, тянуть мы с этим не будем, потому что мы реально хотим повлиять на процессы, которые могут привести к миру в Украине", - подчеркнул политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.